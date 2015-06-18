|• Китай має намір на третину скоротити час проходження товарами митниці
Починаючи з липня 2015 року час проходження митниці при експорті скоротився з 2,67 до 1,84 години, а при імпорті - з 29,26 до 25,44 години.
|• Сі Цзіньпін закликав направити ще більше зусиль на забезпечення безпеки харчових продуктів
Голова КНР Сі Цзіньпін закликав направити ще більше зусиль на забезпечення безпеки продуктів харчування, зазначивши, що не дивлячись на неухильне поліпшення ситуації, в цій галузі як і раніше існує чимало проблем.
|• 55-річний чоловік виконує велосипедні трюки на кризі
|• Старт Сяменьського марафону – 2017
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|• На ринку в Бангладеш сталася пожежа
На ринку в місті Дакка сьогодні о 2 годині ранку сталася пожежа. Ситуація вже знаходиться під контролем, постраждалих немає.
|• Дочка Чхве Сун Сіль буде залишена під вартою на чотири тижні в Данії
Дочка Чхве Сун Сіль була затримана данською поліцією в неділю ввечері на основі міжнародного ордера, виданого Інтерполом 27 грудня за запитом південнокорейської влади.
|• Турецька поліція затримала 8 підозрюваних в причетності до теракту в нічному клубі
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу 1 січня повідомив, що в результаті даного теракту 39 осіб було вбито, 69 отримали поранення, 4 з них серйозно поранені.
|• Щонайменше 50 людей убито під час заворушень в бразильській в'язниці
Заворушення почалися в другій половині дня 1 січня за місцевим часом. Вранці 2 січня поліцейському спецназу вдалося проникнути у в'язницю.
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|Сі Цзіньпін закликав направити ще більше зусиль на забезпечення безпеки харчових продуктів
Голова КНР Сі Цзіньпін закликав направити ще більше зусиль на забезпечення безпеки продуктів харчування, зазначивши, що не дивлячись на неухильне поліпшення ситуації, в цій галузі як і раніше існує чимало проблем.
|• Китай має намір на третину скоротити час проходження товарами митниці
Починаючи з липня 2015 року час проходження митниці при експорті скоротився з 2,67 до 1,84 години, а при імпорті - з 29,26 до 25,44 години.
|• 20161229 — Династія Цзінь
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|• Президент Національної спілки фотохудожників України відвідав Міжнародну фотовиставку Сішуанбаньна
Голова Національної спілки фотохудожників України Едуард Странадко представив на виставці свої власні роботи. Більшість з цих фотографій зроблено в Києві.
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• 【Китай на кожен день 日记中国】 20161207
Піднебесна зустрічає Великі сніги - один з 24 сезонів традиційного китайського календаря.
中国迎来中国传统农历二十四节气之大雪。
Назва цього періоду аж ніяк не означає рясних снігопадів: в більшості регіонів місячний рівень опадів становить 1-10 мм.
此节气的名称并不意味着大降雪：大部分地区月降雪量1-10mm。
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