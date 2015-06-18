• 20161229 — Династія Цзінь



Епоха династії Цзінь тривала лише півтора століття (265-420 рр. н.е.). Короткий період Троєцарства (про який розповідалося в попередній передачі) призвів до утворення двох самостійних держав на слабо освоєному до того півдні Китаю, що звісно сприяло розвитку цього регіону. На півночі в країні Вей, нащадки Цао Цао вже до середини III ст. втратили владу, яка перейшла до могутнього клану полководця Сима Яня.